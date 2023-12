Mann stürzt nach Unfall fünf Meter tiefen Steilhang hinab

Mehr zum Thema

Verkehrschaos und Schneevergnügen: Wintereinbruch in Bayern Ein ungewöhnlich starker Wintereinbruch beschert Bayern Schnee, Eis und Verkehrschaos. Am Sonntag entspannt sich die Lage schrittweise: Flugzeuge heben in München wieder ab, erste Züge rollen an. Viele Sonntagsausflügler genießen die schönen, sonnigen Seiten des Winters.

Nach Schneechaos Bahnverkehr in Bayern weiter eingeschränkt Nach dem heftigen Wintereinbruch hat die Deutsche Bahn am Sonntag vereinzelt den Betrieb im Fernverkehr am Münchner Hauptbahnhof wieder aufgenommen. Fahrgäste müssten auch am Montag noch mit großen Einschränkungen rechnen, teilte eine Sprecherin mit.