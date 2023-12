Mann stürzt mit Gleitschirmflieger in Bäume

Mehr zum Thema

Hoher Schaden bei Lagerhallenbrand in Göppingen Ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro ist bei dem Brand einer Lagerhalle in Göppingen entstanden. Das Feuer beschädigte dort gelagerte Metallteile und Nutzfahrzeuge, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Flammen griffen auch auf angrenzende Garagen über. Verletzt wurde niemand. Rund fünf Stunden lang war ein Großaufgebot der Feuerwehr damit beschäftigt, das Feuer zu löschen. Die Ursache für den Brand am Samstagabend war laut Polizei zunächst unklar.