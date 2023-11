Mann stirbt nach Unfall mit vier Autos auf B31

Mehr zum Thema

Weiter Winter-Wetter in Baden-Württemberg Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet in den kommenden Tagen weiter mit kalten Temperaturen und Schnee in Baden-Württemberg. Auch in tieferen Lagen soll es zum Wochenbeginn schneien, in Staulagen der Gebirge könnten es bis zu 40 Zentimeter Neuschnee werden. Laut einem Meteorologen soll der Schnee aber nur in den hohen Lagen auch liegen bleiben.