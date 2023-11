Mann stirbt nach Unfall auf Firmengelände

Mehr zum Thema

RTL

2,8 Millionen für neues Rückhaltebecken in Freital Besserer Schutz vor Hochwasser: Freital bekommt 2,8 Millionen Euro für den Bau eines neuen Rückhaltebeckens. Die Anlage soll auf einer rund 7000 Quadratmeter großen Freifläche im Ortsteil Deuben entstehen, wie die Landesdirektion am Dienstag mitteilte. Damit soll die Region besser vor Hochwasser geschützt werden. Der Breite Grund könne bei starkem Regen zur tückischen Gefahr werden, hieß es. Der Bach führt nur temporär Wasser. Im Ernstfall können in dem Becken rund 5400 Kubikmeter Wasser gespeichert werden. Ende 2024 soll mit dem Bau begonnen werden, die Fertigstellung ist bis 2026 geplant. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 3,8 Millionen Euro.

RTL

Umweltminister will mehr Abfälle in Sachsen recyceln In Sachsen sollen künftig Abfälle reduziert und häufiger als Rohstoffe wiederverwertet werden. Dazu habe das Kabinett einen Kreislaufwirtschaftsplan beschlossen, erklärte Umweltminister Wolfram Günther am Dienstag in Dresden. Für Sachsen gebe es damit einen Paradigmenwechsel, so der Grünen-Politiker. Wir vollziehen die Wende weg von der Abfallwirtschaft hin zu Kreisläufen und Wiederverwendung. Unter anderem soll der Import und Export von Abfällen deutlich reduziert, die getrennte Sammlung von Bioabfällen und Wertstoffen optimiert werden. Abfälle aus den Bereichen Verpackung und Elektronikgeräte sollen besser sortiert und aufbereitet werden. Ziel ist es, dass im Jahr 2023 nur noch etwa413 000 Tonnen Abfälle aus privaten Haushalten und Kleingewerben anfallen - und damit etwa 80 000 Tonnen weniger als noch 2019.