Mann stirbt nach Tauchgang im Hallenbad

RTL

Software-Firma Celonis mit KI-Zukauf Die Münchner Software-Firma Celonis legt mit einem Zukauf die Basis dafür, dass Unternehmen per Chatbot erfragen können, wo es in ihren Geschäftsprozessen hakt. Celonis gab am Montag die Übernahme des Unternehmens Symbioworld bekannt, das auf Verwaltung von Geschäftsprozessen mit Hilfe Künstlicher Intelligenz spezialisiert ist. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Sängerin Zara Larsson bekommt einen Bambi Die schwedische Popsängerin Zara Larsson (Lush Life) bekommt in diesem Jahr einen Bambi. Mit ihrer glockenklaren Stimme hat Zara Larsson einen kometenhaften Aufstieg hingelegt und ist mit ihren jungen 25 Jahren schon ein weltweit gefeierter Superstar, teilte Hubert Burda Media am Montag in München mit und nannte sie eine Ausnahmekünstlerin. Larsson soll den Bambi in der Kategorie Musik International bekommen.