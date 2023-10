Mann stirbt nach Streit - 18-Jähriger tatverdächtig

Ein Mann hat bei einem Streit in einer Gaststätte in Eppelborn laut Polizei-Angaben einen Glaskrug auf den Kopf bekommen und ist im Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben. Ein 18-jähriger Tatverdächtiger wurde vorläufig festgenommen, wie ein Polizeisprecher am Montagmorgen sagte. Er sollte im Laufe des Vormittags einem Haftrichter vorgeführt werden. Gegen den jungen Mann werde wegen Körperverletzung mit Todesfolge ermittelt.

Die genaue Anzahl der Beteiligten bei der Auseinandersetzung im Landkreis Neunkirchen am frühen Sonntagmorgen war zunächst unbekannt. Auch die Hintergründe der Tat oder wieso es zu dem Streit kam, war nach Angaben des Sprechers noch unklar.