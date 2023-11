Mann stirbt nach Polizeieinsatz in Köln: Ermittlungen laufen

Mehr zum Thema

Geflüchtetes Pferd galoppiert ohne Reiter durch Zülpich Ein schwarzes Pferd mit hängendem Sattel ist alleine durch Zülpich (Kreis Euskirchen) galoppiert. Mehrere Bewohner hatten das Tier gemeldet und die Befürchtung geäußert, dass der Reiter gestürzt sein und sich verletzt haben könnte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Daraufhin hätten sich die Beamten am Samstag auf die Suche gemacht und den unverletzten Reiter auf einem Reiterhof in Wichterich gefunden. Das flüchtige Pferd konnte demnach kurze Zeit später durch den Besitzer eingefangen werden.

Landwirt durch Schuss getötet Ein Landwirt ist in Blankenheim (Kreis Euskirchen) von einem Schuss getroffen und tödlich verletzt worden. Nach derzeitigem Stand gehe die Staatsanwaltschaft Aachen von einem tragischen Jagdunfall aus, sagte Oberstaatsanwältin Katja Schlenkermann-Pitts am Sonntag. Der ältere Mann habe am Freitag auf einem Traktor gesessen, als der Schuss fiel. Nun werde wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Weitere Angaben zu einem mutmaßlichen Schützen oder der Identität des Toten machte die Staatsanwältin zunächst nicht. Zuvor hatte der Kölner Stadt-Anzeiger berichtet.