Mann stirbt nach Frontalzusammenstoß zweier Autos

Geisterfahrer verursacht Unfall und stirbt Ein 63 Jahre alter Geisterfahrer hat auf der Bundesstraße 2 in Schwaben einen Unfall verursacht und ist trotz Reanimationsversuchen noch vor Ort gestorben. Drei weitere Menschen wurden leicht bis schwer verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.