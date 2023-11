Mann stirbt bei Brand in Seniorenheim in Greiz

Mehr zum Thema

Schulessen in Thüringen wird besser - und teurer In Thüringen steigen die Preise für Schulessen immer weiter an. Für Familien werde es teils immer schwieriger, diese Kosten zu tragen, sagte Alexandra Lienig, Projektleiterin in der Vernetzungsstelle Schulverpflegung Thüringen. Möglichkeiten der Finanzierung sollten daher zwingend diskutiert und auf den Weg gebracht werden. Während im Herbst 2021 der Preis pro durchschnittlicher Portion in Thüringen noch bei 3,24 Euro gelegen habe, sei dieser Wert im Frühjahr 2022 auf 3,75 Euro angestiegen. Vereinzelt würden Preise von bis zu fünf Euro aufgerufen.