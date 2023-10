Mann stirbt bei Bergunfall an der Alpspitze

Mehr zum Thema

50.000 Euro Schaden bei Wohnhausbrand Bei einem Wohnhausbrand im oberfränkischen Arzberg (Landkreis Wunsiedel) ist ein Schaden von rund 50.000 Euro entstanden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war am Freitagnachmittag ein Feuer im Dachgeschoss ausgebrochen. Den Angaben zufolge war niemand zu Hause. Verletzte gab es nicht. Die Ursache war zunächst unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.