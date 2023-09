Mehr zum Thema

Alte Fabrik brennt bei Bahnhof: Zugverkehr eingeschränkt Eine alte Fabrik auf dem RAW-Gelände neben dem Hauptbahnhof Halle hat in der Nacht in Flammen gestanden. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern wahrscheinlich bis zum Freitagvormittag an, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Beamten gehen von einer Brandstiftung an der leerstehenden Halle in dem früheren Industriegelände aus. Die Fabrik sei einsturzgefährdet.

Landesarbeitsagentur: Weniger Jobs an Langzeiterwerbslose Die Landesarbeitsagentur vermittelt einem Bericht zufolge immer weniger Jobs erfolgreich an Langzeitarbeitslose. Während im Jahr 2018 noch 15,3 der Langzeitarbeitslosen in Sachsen-Anhalt einen Job vermittelt bekamen, sank die Quote im vergangenen Jahr auf 11,6 Prozent, rechnete der Chef der Landesarbeitsagentur, Markus Behrens, in einem Interview mit der Mitteldeutschen Zeitung vor. Demnach seien von den 2336 Langzeitarbeitslosen im vergangenen Jahr 271 durch die Jobcenter vermittelt worden. Binnen zehn Jahren halbierte sich die Quote sogar - im Jahr 2014 hatte sie noch bei 20,7 Prozent gelegen.