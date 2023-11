Mann sticht auf Straße mit Messer auf 52-Jährigen ein

Mehr zum Thema

Bleibt die Statistik Nürnberg treu? Fiél warnt vor Paderborn Der 1. FC Nürnberg will vor der Länderspielpause zurück in die Erfolgsspur. Trainer Cristian Fiél rechnet jedoch mit einem schweren Auswärtsspiel in Paderborn. Mittelfeldmann Flick ist wieder dabei.

Haushaltslage in Würzburg weiter angespannt Die Stadt Würzburg rechnet im kommenden Jahr mit einem Defizit von 34,4 Millionen Euro im Gesamthaushalt. Um es auszugleichen, sollen unter anderem Kredite in Höhe von 17,8 Millionen Euro aufgenommen werden, sagte der Finanzreferent Robert Scheller am Donnerstag in einer Pressekonferenz. Zudem ist geplant, alle Rücklagen in den kommenden zwei Jahren aufzubrauchen. Dass es den Rücklagen vollständig aufgelöst werden müssen, war schon im vergangenen Jahr bekannt geworden. Auch für die Jahre 2025 bis 2027 sind derzeit Kreditaufnahmen geplant, allerdings in geringerer Höhe.