Mann steigt nach Unfall aus Auto und wird schwer verletzt

Raab steht zu Kritik: „Unabhängigkeit der Medien hohes Gut“ Nach den Rücktrittsforderungen wegen eines kritischen Briefs zu SWR-Berichterstattung hat sich Staatssekretärin Heike Raab (SPD) zu den Vorwürfen geäußert. Inhaltlich stehe ich auch heute zu meiner Kritik, sagte sie am Mittwoch nach Angaben der Staatskanzlei in Mainz. Sie betonte aber auch: Die Unabhängigkeit der Medien ist für mich ein hohes Gut. Das Verbot politischer und wirtschaftlicher Einflussnahme auf Medieninhalte sei für sie eine Grundvoraussetzung und ein Wert in der Demokratie - dafür habe sie sich auf Bundes- und europäischer Ebene immer eingesetzt.