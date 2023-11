Mann sprüht in Leipzig Reizgas auf Polizisten

Mehr zum Thema

Tier ausgewichen: Verletzte nach Unfall im Landkreis Leipzig Bei einem Autounfall in Großpösna (Landkreis Leipzig) sind am Samstag fünf Menschen verletzt worden. Nach Polizeiangaben musste der 20 Jahre alter Fahrer auf der Staatsstraße 38 einem Tier ausweichen und hatte dabei die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum überschlug sich. Alle fünf Insassen im Alter von 19 bis 47 Jahren wurden in Krankenhäuser gebracht.