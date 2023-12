Mann soll mit 4,2 Promille in Gegenverkehr gefahren sein

Mit 4,2 Promille ist ein Mann bei Salem (Bodenseekreis) in seinem Auto unterwegs gewesen. Dabei soll der 35-Jährige mehrfach den Gegenverkehr gefährdet haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Wegen seiner unsicheren Fahrweise seien die Beamten verständigt worden. Als die Polizei eintraf, hatte der Mann seinen Wagen bereits abgestellt. Nachdem die Atemalkoholmessung am Samstagabend einen Wert von mehr als 4,2 Promille ergab, musste der Mann die Beamten in eine Klinik begleiten und eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde laut Polizei einbehalten. Die Beamten suchten nach Zeugen.