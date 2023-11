Mann soll Kontrahenten fast getötet haben: Prozessbeginn

Mehr zum Thema

Eintracht Frankfurt weiter ohne Koch und Rode Eintracht Frankfurt muss im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart erneut auf Abwehrchef Robin Koch verzichten. Der 27-Jährige laboriert weiter an einer Wadenverletzung und fehlt den Hessen im Duell mit dem Tabellendritten der Fußball-Bundesliga am Samstag (18.30 Uhr/Sky). Robin wird definitiv nicht spielen. Wir müssen uns ein Stück weit gedulden, sagte Eintracht-Trainer Dino Toppmöller am Donnerstag.