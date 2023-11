Mann soll im Streit Frau getötet und Tochter verletzt haben

Mehr zum Thema

Nasskaltes Wetter in NRW hält an - Neuschnee in Höhenlagen Das nasskalte Wetter hält in Nordrhein-Westfalen an. Am Montagvormittag seien oberhalb von 300 bis 400 Metern weitere Schneefälle zu erwarten, in tieferen Lagen Regen oder Schneeregen, teilte der Deutsche Wetterdienst am Montagmorgen mit.