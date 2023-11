Mann soll Ehefrau niedergestochen haben: Lebensgefahr

Mehr zum Thema

Von U-Bahn überrollt: Mann schwebt weiter in Lebensgefahr Ein von einer U-Bahn in Dortmund überrollter Mann schwebte auch am Sonntag weiter in Lebensgefahr. Der Mann werde im Krankenhaus behandelt, habe aber bislang noch nicht identifiziert werden können, teilte die Polizei mit. Er wurde demnach so schwer verletzt, dass er ein Bein verlor.