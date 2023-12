Mann soll 62-Jährigen in Salzwedel getötet haben

Ein 48 Jahre alter Mann soll einen 62-Jährigen in seiner Wohnung in Salzwedel getötet haben. Rettungskräfte haben den 62-Jährigen am frühen Donnerstagmorgen nicht mehr reanimieren können, wie die Polizei in Stendal mitteilte. Der 48-jährige Wohnungsinhaber sei kurz darauf als Tatverdächtiger festgenommen worden. Ein Haftrichter erließ am Freitag einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des Totschlages. Der Mann wurde in das Gefängnis in Burg gebracht.