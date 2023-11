Mann schwer verletzt: Ermittlungen wegen versuchter Tötung

Ein 57 Jahre alter Mann ist in Darmstadt bei einem mutmaßlichen Raubüberfall lebensgefährlich verletzt worden. Gegen zwei in der Nacht zu Mittwoch festgenommene Männer wird nun unter anderem wegen versuchter Tötung ermittelt, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Beide sollen laut Zeugenaussagen dem 57 Jahre alten Obdachlosen zunächst eine Geldbörse gestohlen haben, bevor einer der Männer das Opfer mehrfach getreten und geschlagen haben soll. Die Umstände der Tat sind nach Polizeiangaben aber noch nicht abschließend geklärt. Der 57-Jährige sei in ein Krankenhaus gebracht worden und befinde sich in einem kritischen Zustand. Einer der Tatverdächtigen ist in Polizeigewahrsam, der andere wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht und wird dort von Beamten überwacht. Wie es zu der Verletzung des Tatverdächtigen kam, wurde noch nicht mitgeteilt. Wann die beiden Männer einem Haftrichter vorgeführt werden, ist unklar.