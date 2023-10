Mann schwebt nach Auseinandersetzung in Lebensgefahr

Nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in Löbejün im Saalekreis schwebt einer von ihnen in Lebensgefahr. Er habe am Freitagabend schwere Kopfverletzungen erlitten und das Bewusstsein verloren, teilte die Polizei in Halle am Samstag mit. Der Tatverdächte sei bekannt und in Gewahrsam, hieß es. Weitere Details zu den Männern und den Gründen des Angriffs machte die Polizei zunächst nicht. Er wird umfangreich ermittelt, Spuren werden sichergestellt, wie es hieß. Zudem würden Zeugen vernommen.