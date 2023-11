Mann schlägt Herrchen und raubt Hund

Mehr zum Thema

Mehr Cannabis-Konsumenten suchen Hilfe bei Suchtberatung Immer mehr Cannabis-Konsumenten nehmen Hilfe von Suchtberatungsstellen in Baden-Württemberg in Anspruch. 7678 Menschen suchten im Jahr 2022 deswegen Beratung. Das entspreche 21,8 Prozent aller Hilfesuchenden, teilte die Landesstelle für Suchtfragen am Donnerstag mit. 2021 waren es noch 19,8 Prozent. Die Vorsitzende Elke Wallenwein verweist im Pressegespräch auf die hohe Dunkelziffer. Statistisch gesehen kommen nur etwa 4,5 Prozent der problematischen Cannabis-Konsumenten zu Beratungsstellen.

Schulze Topphoff gewinnt Eröffnungsspringen in Stuttgart Marie Schulze Topphoff hat überraschend das Eröffnungsspringen beim Stuttgarter Reitturnier gewonnen. Als letzte Starterin der ersten internationalen Springprüfung der German Masters gewann die 27-Jährige am Donnerstag gemeinsam mit Villimey V. Gaste in einer Zeit von 63,17 Sekunden. Auch die zweitplatzierte Finnin Noora Pentti auf Con Caya und Teike Carstensen auf Gasira als Dritte absolvierten den Parcours in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle fehlerfrei.