Mann schießt mit Schreckschusswaffe im Leipziger Osten

Hochschulen in Sachsen beschäftigen mehr Menschen Die Zahl der Beschäftigten an Hochschulen in Sachsen ist im vergangenen Jahr leicht gestiegen. Dem Statistischen Landesamt zufolge waren am 1. Dezember 2022 insgesamt 48 257 Menschen an Hochschulen, einschließlich Hochschulkliniken, beschäftigt. Die Zahl der hauptberuflich Beschäftigten sei demnach um 739 gestiegen, die Zahl der nebenberuflich Beschäftigten um 94. Insgesamt sei ein Anstieg von 1,8 Prozent zu verzeichnen, hieß es.

Am Donnerstag regnerisch und herbstlich kühl in Sachsen Am Donnerstag wird es regnerisch und herbstlich kühl in Sachsen. Über den Vormittag ist der Himmel mit Wolken bedeckt und es regnet, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Allmählich zieht der Regen Richtung Nordosten ab und es wird vielerorts trocken, bleibt aber stark bewölkt. Nur gelegentlich kann es Sprühregen geben. Östlich der Elbe ist es noch bis zum Nachmittag regnerisch. Die Temperaturen liegen zwischen 10 und 15 Grad, im Bergland bis höchstens 10 Grad.