Mann schießt mit Schreckschusspistole in die Luft

Mehr zum Thema

Linke bestimmt weitere Kandidaten für Europawahl Die Linke hat auf ihrer Nominierungsversammlung in Augsburg am Sonntag weitere Kandidaten für die Europawahl im Juni bestimmt. Bei dem Parteitag sollten bis zum Nachmittag noch eine Reihe weiterer Posten auf der Europaliste vergeben werden, insgesamt soll es 20 Kandidatinnen und Kandidaten geben. Während sich die Parteispitze mit ihrem Personalvorschlag bei dem Spitzenquartett zunächst noch durchsetzen konnte, wählten die Delegierten auf den weiteren Plätzen teilweise auch andere Kandidaten.