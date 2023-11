Mann schießt am Bundesverfassungsgericht in Richtung Polizei

Mehr zum Thema

Waldhof verpasst Befreiungsschlag: Nur 0:0 gegen Duisburg Der SV Waldhof Mannheim hat in der 3. Fußball-Liga den angepeilten Befreiungsschlag verpasst. Nach einem 0:0 gegen den MSV Duisburg am Sonntag warten die Mannheimer seit sechs Spielen auf einen Sieg und verharren weiter in der bedrohlichen Zone.

Weltkriegsbombe in Stuttgart entschärft Im Stuttgarter Nordosten wird auf Feldern ein Blindgänger gefunden. Er verbleibt einige Tage in der Erde, ehe sich Spezialisten am Sonntag an die Entschärfung machen. Hunderte Menschen müssen aus ihren Wohnungen.