Mann reist in Südwesten ein: Und muss wieder in Haft

Mann greift Polizisten in Baden-Badener Gaststätte an Bei einem Polizeieinsatz in einem Hotel in Baden-Baden hat ein Mann mehrere Beamte angegriffen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, meldete die Wirtin am Samstag, dass ein Besucher sich weigere, die Hotelgaststätte zu verlassen. Auch nach dem Eintreffen der Beamten wollte der 27-Jährige nicht gehen, woraufhin er vorläufig festgenommen wurde.

35-Jähriger wegen Geiselnahme zu Haftstrafe verurteilt Nach der Geiselnahme eines Jugendlichen ist ein 35-Jähriger zu vier Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. Es wurde seine Unterbringung in der Sicherungsverwahrung angeordnet sowie Haftbefehl gegen den Angeklagten erlassen, teilte eine Sprecherin des Landgerichts Hechingen am Montag mit. Die Staatsanwaltschaft hatte dem Mann vorgeworfen, im April in Balingen (Zollernalbkreis) einen damals 17-Jährigen in einen Keller gelockt, gewürgt und mit einer Waffe bedroht zu haben.