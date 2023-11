Mann raucht vor Hamburger Polizeiwache seelenruhig Marihuana

Den denkbar ungünstigsten Ort zum Rauchen von Marihuana hat sich ein junger Mann am Hamburger Hauptbahnhof ausgesucht. Der 20-Jährige habe am frühen Sonntagmorgen ausgerechnet direkt vor dem Personaleingang der Bundespolizei seelenruhig seinen Joint geraucht, teilte ein Sprecher in Hamburg mit. Der starke Cannabisgeruch sei sofort in die Räume der Polizeiwache gezogen und natürlich mehreren Bundespolizisten aufgefallen. Auf der Suche nach dem Verursacher fanden sie den jungen Mann vor der Wache - mit dem qualmenden Joint in der Hand.

Die Freude beim Anblick der «Gesetzeshüter hielt sich dann auch ganz offensichtlich sehr in Grenzen», hieß es. Reumütig habe der 20-Jährige umgehend den Joint ausgemacht und den Beamten sogar noch ein weiteres Tütchen mit Marihuana übergeben. Dabei habe er sich erfreulich einsichtig gezeigt.