Mann rast mit Tempo 97 durch 30er-Zone in Kropp

Mehr als dreimal so schnell wie erlaubt ist ein Mann durch eine Tempo-30-Zone in Kropp (Kreis Schleswig-Flensburg) gerast. Sein Wagen wurde am Mittwoch mit Tempo 97 gemessen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Bei einer Toleranz von drei Kilometern pro Stunde bleibt ein vorwerfbarer Wert von 94. Den Fahrer erwarten 700 Euro Strafe, zwei Punkte in der Verkehrssünder-Datei in Flensburg und drei Monate Fahrverbot.

Fünf Stunden lang hatte die Polizei am Mittwoch am Sportplatz in Kropp die Geschwindigkeit der Fahrzeuge kontrolliert. Dort wurde von einer Schule ein Lauftag veranstaltet. Die Strecke führte an der Messstelle vorbei. Von den 500 gemessenen Fahrzeugen fuhren 20 zu schnell. Als der Raser die Stelle passierte, befanden sich nach Polizeiangaben keine Läuferinnen und Läufer auf der Strecke.