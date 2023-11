Mann randaliert und greift Polizisten an

Mehr zum Thema

Fahrgäste schwer verletzt: Prozess gegen zwei Männer Versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung wird seit Montag zwei 20 Jahre alten Männern zur Last gelegt. Vor dem Landgericht Frankfurt geht es dabei um einen Vorfall im Januar dieses Jahres, bei dem ein 35-Jähriger auf der Rolltreppe der Station Konstablerwache in der Frankfurter Innenstadt mit einem Messer lebensgefährlich an der Lunge verletzt worden war. Das Opfer konnte nur durch eine rasche Notoperation gerettet werden.

Verdi will pauschale Erhöhungen im Bewachungsgewerbe Im hessischen Bewachungsgewerbe geht die Gewerkschaft Verdi mit der Forderung nach pauschalen Stundenlohnerhöhungen in die Tarifverhandlung. Die rund 30.000 Beschäftigten der Branche seien von der Inflation hart getroffen und bräuchten deutlich höhere Löhne, erklärte Verhandlungsführer Mathias Venema am Montag.