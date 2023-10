Mann ohne Führerschein liefert sich Verfolgungsjagd

Mehr zum Thema

Neue Rote Liste für Schmetterlinge: 31 Arten ausgestorben Wenn Tiere auf der Roten Liste stehen, sind sie durchaus in Gefahr. Die Umweltbehörde Hamburg hat nun die Liste aus 2006 mit aktuellen Sichtungen von Schmetterlingen auf den neuesten Stand gebracht. Und einige gibt es schon gar nicht mehr in der Hansestadt.