Mann nach Widerstand gegen Polizisten festgenommen

Wegen Schneefall: Opel-Zoo bleibt am Dienstag zu Wegen der schlechten Wetterverhältnisse bleibt der Opel-Zoo bei Kronberg im Taunus an diesem Dienstag geschlossen. Mit der Schließung wolle man der Verkehrssicherungspflicht nachkommen, hieß es in einer Mitteilung des Zoos. Schneebruch und glatte Wege könnten Besucher gefährden. Am Mittwoch werde der Zoo wieder wie gewohnt geöffnet sein, teilte eine Sprecherin am Dienstagnachmittag mit. Wege und Parkplätze seien geräumt.