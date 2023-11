Mehr zum Thema

Unfall mit Berliner Straßenbahn: Mann schwer verletzt Ein Mann ist in Berlin-Pankow von einer Tram erfasst worden und hat schwere Verletzungen erlitten. Er sei am Donnerstag über einen Gleisübergang in der Greifswalder Straße gelaufen und habe dabei die heranfahrende Tram nicht beachtet, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Angaben über das Alter des Mannes konnte die Polizei noch nicht machen. Er wird derzeit stationär in einem Krankenhaus behandelt.