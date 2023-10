Mann nach Überfall in eigener Wohnung in Lebensgefahr

In seiner eigenen Wohnung hat ein 58-Jähriger in Hagen bei einem Überfall lebensgefährliche Kopfverletzungen erlitten. Am Montagmorgen griff der vermummte Tatverdächtige den Wohnungsinhaber in einem Mehrfamilienhaus mit einem schlagstockartigen Gegenstand an und verletzte auch seine 55-jährige Ehefrau, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Nach ersten Erkenntnissen der eingesetzten Mordkommission kommunizierte der Unbekannte mit einem mutmaßlichen Komplizen durch Zurufe. Beide flüchteten nach der Tat, eine weiträumige Fahndung einer Einsatzhundertschaft blieb zunächst ohne Erfolg. Zu den Hintergründen der Tat gab es zunächst keine weiteren Angaben.

Der Mann kam demnach in eine Spezialklink. Auch seine Ehefrau kam ins Krankenhaus. Gesucht werden nun Zeugen.