Mann nach Schlägerei wegen versuchter Tötung in U-Haft

Mehr zum Thema

Kronprinz Haakon in München zu Staatsbesuch gelandet Norwegens Kronprinz Haakon ist zum Start seiner viertägigen Deutschlandreise am Montag in München gelandet. Der Leiter der bayerischen Staatskanzlei, Florian Herrmann (CSU), nahm den 50-Jährigen am Flughafen in Empfang. Am Abend war ein festliches Abendessen im Kaisersaal der Münchner Residenz mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU) geplant.

Frontalzusammenstoß mit Verletzten: darunter vier Kinder Bei einem Autounfall auf der Bundesstraße 19 im Landkreis Oberallgäu sind sechs Menschen leicht verletzt worden, darunter vier Kinder. Ein 24-Jähriger habe am Sonntag bei Waltenhofen von der B19 links auf die Autobahn 980 abbiegen wollen und dabei das entgegenkommende Auto eines 37-Jährigen übersehen, teilte die Polizei am Montag mit. Beide Autos stießen frontal zusammen. Im Auto des 37-Jährigen wurden alle sechs Insassen, davon vier Kinder, leicht verletzt. Sie kamen ins Krankenhaus. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. An den Autos entstand ein Schaden von rund 33.500 Euro.