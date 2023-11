Mann nach Messer-Angriff in Garmisch-Partenkirchen in U-Haft

Mehr zum Thema

Sicherheitsmann vor Asylunterkunft verletzt: Zwei Festnahmen Zwei Bewohner einer Asylunterkunft in Regensburg sind wegen versuchter Tötungsdelikte festgenommen worden. Die beiden hatten bei einem Streit schwere Gegenstände auf einen Sicherheitsdienstmitarbeiter der Unterkunft geworfen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 43-Jährige wurde dabei mittelschwer verletzt.