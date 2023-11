Mann nach Einbruchserie verhaftet

Mehr zum Thema

Polizeigewerkschaft enttäuscht von Rot-Grün Die Belange der Polizei werden in den Haushaltsplänen von SPD und Grünen für 2024 nach Ansicht der Gewerkschaft der Polizei (GdP) nur unzureichend berücksichtigt. Es scheint ganz so, als ob trotz allgegenwärtiger sozialer Krisenstimmung die Innere Sicherheit keine gesonderte Priorität für die Landesregierung hat, kritisierte GdP-Landeschef Kevin Komolka am Mittwoch.