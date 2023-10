Mann nach Angriff noch in Lebensgefahr - Suche nach Zeugen

2. Oktober 2023 um 08:08 Uhr

Nach einer Auseinandersetzung in Güstrow schwebt ein 49-jähriger Mann weiter in Lebensgefahr. Der mutmaßliche Täter - ein 16-Jähriger - sitzt in U-Haft. Vieles ist aber noch unklar - die Polizei sucht dringend Zeugen.