Mann mit stark blutender Stichwunde am Bauch aufgefunden

Ein junger Mann ist in Breisach (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) mit einer stark blutenden Stichverletzung am Bauch aufgefunden worden. Ein Notarzt konnte den Zustand des Mannes stabilisieren, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und befindet sich zwischenzeitlich außer Lebensgefahr. Woher der Mann die Stichverletzung hatte, war zunächst völlig unklar. Er sei nicht ansprechbar gewesen, als er am Mittwoch aufgefunden wurde. Hinweise auf einen Suizid habe es keine gegeben. Zeugen wurden gebeten sich bei der Polizei zu melden.