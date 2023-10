Mann mit Pistole bedroht und ausgeraubt

Mehr zum Thema

Deutsche Oper Berlin verkauft Kostüme aus Fundus Uniformen, Fräcke, Kleider: Die Deutsche Oper in Berlin verkauft wieder Kostüme aus ihrem Fundus. Bereits seit Freitag sind Kostüme großer Produktionen in dem Einkaufszentrum Wilma in Charlottenburg ausgestellt, wie das Shoppingcenter mitteilte. Zu sehen sei etwa ein Hochzeitskleid aus der Oper Anna Bolena. Am 13. und 14. Oktober könnten Interessierte dann verschiedene Kostüme und Accessoires wie Hüte oder Taschen aus dem Fundus kaufen.

Mann in Berlin-Mitte mit Messer verletzt Ein 23-Jähriger ist unter ungeklärten Umständen im Ortsteil Gesundbrunnen in Berlin-Mitte mit einem Messer verletzt worden. Der Mann habe zunächst ausgesagt, mit einer zehnköpfigen Gruppe aneinander geraten und dann mit dem Messer am Kopf verletzt worden zu sein, teilte die Polizei am Freitag mit. Später habe der 23-Jährige seine Aussage jedoch wieder zurückgenommen. Rettungskräfte behandelten den Mann nach dem Vorfall am Donnerstagabend vor Ort, eine weitere ärztliche Behandlung lehnte er den Angaben zufolge ab.