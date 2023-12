Mann mit Messer an Dresdner Flughafen überwältigt

Mehr zum Thema

RTL

Ehrenamtliche in Dresdner Landtag gewürdigt Sozialministerin Petra Köpping (SPD) und Landtagsvizepräsidentin Andrea Dombois (CDU) haben am Samstag im sächsischen Landtag die Arbeit von Ehrenamtlichen gewürdigt. Die wegen ihres Engagements ausgewählten Sächsinnen und Sachsen - darunter beispielsweise eine Trauerbegleiterin aus Dresden, ein Pfarrer aus Borsdorf (Landkreis Leipzig) und eine Alltagsbegleiterin aus Freital (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) - erhielten im Plenarsaal des Landtages eine Urkunde, teilte das Sozialministerium am Samstag in Dresden mit. Die Ehrung wurde von Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums Dresden-Bühlau mitgestaltet.

Frostiger Adventsbeginn in Sachsen Zum ersten Adventswochenende erwartet die Menschen in Sachsen Frost und vereinzelt Neuschnee. Am Samstag kann es durch überfrierende Nässe und leichten Schneefall glatt werden, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Bis in die Vormittagsstunden herrschen eisige Temperaturen zwischen minus drei und minus acht Grad. Im Lauf des Tages werden höchstens minus ein Grad erreicht. Bis zum Abend können von Vogtland bis Oberlausitz bis zu vier Zentimeter Neuschnee fallen. Durch auffrischenden Wind sind in den Kammlagen des Erzgebirges Schneeverwehungen möglich. Auch nachts kann es im Freistaat gelegentlich schneien. Bis auf minus neun Grad sinken die Temperaturen.