Mann mit Maschinenpistole bedroht? Drei Festnahmen

In einer Sportsbar in Hamburg-Eidelstedt soll ein 34-Jähriger mutmaßlich mit einer Maschinenpistole bedroht worden sein. Drei Männer seien daraufhin festgenommen worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Zwei Männer hätten den 34-Jährigen am Mittwochabend mit einer Schusswaffe bedroht, der daraufhin aus dem Lokal geflüchtet sei. Die beiden Tatverdächtigen seien mit einem Auto, das von einem weiteren Mann gesteuert wurde, weggefahren.

Kurz darauf kam es im Stadtteil Bahrenfeld zu den Festnahmen. Die Verdächtigen sind 23, 30 und 32 Jahre alt und sollen laut Polizei dem Haftrichter vorgeführt werden. In dem Wagen fanden die Ermittler eine augenscheinlich scharfe Maschinenpistole und ein gefülltes Magazin. Bei Durchsuchungen von zwei weiteren Orten entdeckten die Beamten weitere Maschinenpistolen und Munition.