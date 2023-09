Mann legt in mehreren Orten Feuer und attackiert Passanten

Mit Farbe, brennbaren Flüssigkeiten, Reizgas und Pfefferspray zieht ein 25-Jähriger durch Hessen. Die Polizei stellt ihn am Ende in einem Pharmaunternehmen. Was verbindet die Tatorte?

Ein Mann hat am Mittwoch in Hessen an mehreren Orten Feuer gelegt und zwei Menschen verletzt. Am Ende konnte er in Bad Homburg festgenommen werden. Zuvor hatte er ein Bürogebäude angegriffen, Blitzersäulen in Brand gesetzt und versucht, in einer Pharmafirma Feuer zu legen. Sein Motiv ist nach Angaben der Polizeipräsidien Südhessen und Westhessen bisher unklar.

Zuerst beschmierte der 25-Jährige am Mittwochmittag ein Gebäude in Reinheim (Landkreis Darmstadt-Dieburg) mit Farbe. Anschließend schüttete er eine brennbare Flüssigkeit gegen die Hauswand, die er anzündete. In dem Gebäude befindet sich laut Polizei auch ein Ärztezentrum.

Nach dieser ersten Tat flüchtete der Mann mit einem Auto nach Ober-Ramstadt (Landkreis Darmstadt-Dieburg), wo er eine Blitzersäule in Brand setzte. Beim Versuch, auch die gegenüberliegende Säule zu beschädigen, wollte ihn ein Anwohner aufhalten. Der Täter attackierte ihn mit Reizgas, der Anwohner musste vorsorglich ins Krankenhaus.

Anschließend ging die Flucht zu Fuß weiter. Inzwischen war auch ein Polizeihubschrauber in die Fahndung involviert. In Bad Homburg (Hochtaunuskreis) betrat der Gesuchte ein pharmazeutisches Unternehmen. Im Eingangsbereich traf er laut Polizei auf einen Mitarbeiter, den er mit einem Pfefferspray besprühte und einer Schreckschusswaffe bedrohte.

Im ersten Stock der Firma versuchte er, an mehreren Stellen mit einer brennbaren Flüssigkeit Feuer zu legen. Anders als von der Polizei zunächst berichtet, misslangen diese Versuche aber, es entstand kein Feuer. Die Mitarbeiter hatten das Gebäude inzwischen selbstständig verlassen.

In dem Gebäude stellten Polizeikräfte den Mann und konnten ihn widerstandslos festnehmen. Spezialisten sicherten die Spuren. Die Schadenshöhe ist laut Polizei derzeit noch nicht bekannt. Bis zum Abend machte der Mann bei der Polizei keinerlei Angaben. Somit sind die Hintergründe, die ihn zu seinen Taten bewogen haben, derzeit völlig unklar und bedürfen weiterer kriminalpolizeilicher Ermittlungen, berichteten die Polizeipräsidien.