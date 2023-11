Mann leblos in Garage gefunden: Umstände des Todes unklar

Mehr zum Thema

Glatte Straßen und Schnee in Nordrhein-Westfalen In Nordrhein-Westfalen wird es in den kommenden Tagen winterlich - und vor allem in den Nächten glatt. Am Dienstag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen zunächst in der Südosthälfte zeitweise mit Schnee oder Schneeregen. Am Nachmittag lockert es dann bei Höchstwerten zwischen drei Grad im Westen und null Grad in Ostwestfalen auf. In der Nacht schneit es dann im Norden teils kräftig weiter und es wird glatt. Die Tiefstwerte liegen zwischen minus ein und minus vier Grad.