Mann kommt bei Wohnungsbrand ums Leben

Bei einem Wohnungsbrand in Aachen ist am Freitag ein 36-jähriger Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer am Vormittag aus bislang unbekannter Ursache in dem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Zeugen alarmierten die Feuerwehr. Bei den Löscharbeiten fanden die Einsatzkräfte die Leiche des Wohnungsinhabers. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, sie geht nicht von einem Fremdverschulden aus.