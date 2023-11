Mann inhaliert wohl Lachgas und fährt Auto: Anzeige

Mehr zum Thema

Chef Wolf rechnet im kommenden Jahr mit Personalabbau Gesamtmetall-Chef Stefan Wolf prognostiziert für die Metall- und Elektroindustrie ein schwieriges Jahr. Was wir sehen ist, dass in den Mitgliedsbetrieben in diesem Jahr die Zahl der Kurzarbeitsanträge stark angestiegen ist. Ich rechne damit, dass die Firmen 2024 Personal abbauen werden, sagte Wolf dem Reutlinger General-Anzeiger (Dienstag). Auch die Zahl der Insolvenzen in der Metall- und Elektroindustrie werde steigen. Das wird größere und kleinere Unternehmen treffen. Es ist eine Frage der Struktur. Wer sich nicht auf die Transformation vorbereitet habe, sei stärker gefährdet.