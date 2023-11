Mann in Wohnung mit Schere attackiert und schwer verletzt

In einer Wohnung in Rostock ist ein 27-Jähriger am Dienstagmorgen schwer verletzt worden. Nach dpa-Informationen wurde er von einem anderen Mann mit einer Schere attackiert. Das Opfer setzte daraufhin einen Notruf ab und flüchtete, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Der Täter habe beim Angriff in dem Mehrfamilienhaus möglicherweise unter Drogeneinfluss gestanden. Der attackierte 27-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zuvor hatte die Ostsee-Zeitung berichtet. Sie schreibt, Opfer und Täter seien Bekannte.