Das Opfer habe in den Wochen vor der Tat freiwillig in der Wohnung der Brüder gewohnt, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Der Mann habe sich am Freitagnachmittag aus der Wohnung befreien können – er flüchtete in ein benachbartes Geschäft, von wo aus die Polizei verständigt wurde.

Als die Beamten die Wohnung durchsuchten und niemanden vorfanden, fiel ihnen ein Auto in der Nähe der Wohnung auf – darin war der 25 Jahre alte Tatverdächtige, der festgenommen wurde. Die Polizei fand in er Wohnung außerdem eine Schreckschusswaffe, mit welcher das Opfer wohl bedroht wurde. Drei Hunde, darunter ein Listenhund, wurden in ein Tierheim gebracht.

