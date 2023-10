Mann in Heide wegen Bedrohung einer Schule festgenommen

Die Polizei hat einen 44 Jahre alten Mann in Heide festgenommen, der eine Bedrohung gegen eine Schule in Rendsburg ausgesprochen haben soll. Die Beamten trafen den Verdächtigen am Donnerstag in seiner Wohnung an, teilte die Polizei mit. Sie nahmen ihn für erkennungsdienstliche Maßnahmen mit auf das Polizeirevier. In der Wohnung fanden sie eine Schreckschusswaffe. Gegen den Mann wird ermittelt. Hintergründe waren zunächst nicht bekannt.