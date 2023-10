Mann in Flüchtlingsunterkunft erstochen

In einer Flüchtlingsunterkunft in Gießen ist ein Mann erstochen worden. Der tote 29-Jährige sei am Samstag nach einem Zeugenhinweis von Polizeibeamten gefunden worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Noch am selben Tag sei ein Tatverdächtiger in der Innenstadt festgenommen worden, er befinde sich in Untersuchungshaft. Nach den bisherigen Erkenntnissen soll der 41-jährige Somalier in der Nacht zum Samstag seinen Nachbarn mit einem Schraubenzieher getötet haben. Die Hintergründe der Tat im Stadtteil Wieseck waren zunächst nicht bekannt, der festgenommene Mann machte der Mitteilung zufolge keine Angaben.