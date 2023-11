Mann in Bad Kötzting getötet: Urteil in Mordprozess erwartet

Mehr zum Thema

Festnahme nach Brand in Asylbewerberheim Nach dem Brand eines Asylbewerberheims in Oberfranken haben die Ermittler einen Mann festgenommen. Der 35-Jährige werde verdächtigt, die Unterkunft in Selb (Landkreis Wunsiedel) in der Nacht zu Samstag angezündet zu haben, teilten Polizeipräsidium Oberfranken und Staatsanwaltschaft Hof am Dienstag mit. Hinweise auf einen ausländerfeindlichen Hintergrund der Tat sehen die Ermittlungsbehörden derzeit nicht.